14 января 2026 в 14:49

Картошку теперь не тушу: делаю картофщипс с курицей — вкуснятина в соусе по-адыгейски

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
С этим блюдом я познакомилась во время поездки по Адыгее — и оно сразу запомнилось своим глубоким, теплым вкусом. Картофщипс выглядит просто, но в нем идеально сочетаются румяная курица, мягкий картофель и ароматный адыгейский соус. Это тот случай, когда национальная кухня покоряет без сложных техник — все держится на правильных продуктах и балансе вкусов.

Ингредиенты: цыпленок — 1 кг, картофель — 400 г, лук репчатый — 1 шт. (около 100 г), чеснок — 1-2 зубчика, куриный бульон или вода — 150–200 мл, сметана — 70–100 г, адыгейская соль — до 1 ч. л. (по вкусу), сливочное или топленое масло (гхи) — для жарки, свежая зелень — для подачи.

Приготовление: цыпленка разделайте на порционные куски. Для блюда подойдут крылья, голени и бедра, а из спинки и кончиков крыльев сварите бульон. Кости залейте водой так, чтобы она их едва покрывала, доведите до кипения, первую воду слейте. Снова залейте водой, убавьте огонь и варите под крышкой не менее 30 минут. Куски курицы обжарьте на сковороде с топленым маслом до румяной корочки с двух сторон, примерно 7–10 минут, периодически переворачивая. На другой сковороде обжарьте нарезанный лук и измельченный чеснок до мягкости. Добавьте картофель, нарезанный кружочками толщиной около 1 см. Сверху выложите обжаренную курицу, посыпьте адыгейской солью и влейте бульон так, чтобы он был вровень с картофелем. Доведите до кипения, убавьте огонь и тушите до готовности картофеля, при необходимости подливая бульон. Когда картофель станет мягким, смешайте часть бульона со сметаной, введите соус в сковороду и дайте ему закипеть и слегка загустеть. Подавайте картофщипс горячим, посыпав свежей зеленью.

Ранее мы делились рецептом курицы в интересном соусе на сковороде. Никакого сухого мяса и готовится за минуты.

Проверено редакцией
