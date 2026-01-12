Курица в интересном соусе на сковороде: никакого сухого мяса и готовится за минуты

Куриные грудки в винном соусе — настоящее спасение от сухости. Мясо получается сочным, мягким и буквально пропитанным ароматным сливочно-грибным соусом. Готовится всё на одной сковороде и отлично подходит как для буднего ужина, так и для гостей.

Ингредиенты: куриные грудки без кожи — 4 шт., соль и черный перец — по вкусу, чесночный порошок — 1 ч. л., мука — 75 г + 1 ст. л., оливковое масло — 2 ст. л., сливочное масло — 2 ст. л., шампиньоны — 280 г, лук — ½ шт., чеснок — 1 зубчик, розмарин 1 ч. л., сухое вино — 120 мл, вода — 360 мл, сливки 20% — 120 мл, свежая петрушка для подачи.

Приготовление: грудки приправляем солью, перцем и чесночным порошком, обваливаем в муке. Обжариваем на разогретом оливковом масле по 4–5 минут с каждой стороны до золотистой корочки, убираем со сковороды. Добавляем сливочное масло, обжариваем грибы 7–8 минут, затем кладем лук, чеснок и розмарин, готовим до мягкости. Вмешиваем 1 ст. л. муки, вливаем вино и выпариваем 1–2 минуты. Добавляем воду и сливки, доводим соус до загустения. Возвращаем курицу, прогреваем пару минут. Посыпаем петрушкой и подаем.

