12 января 2026 в 10:15

Эта картошка уделала мясо по-французски: крабовые смешали с копченой грудкой и подпекли, вкус — просто сказка

Картошка печная с крабовой начинкой и грудкой — находка, когда хочется вкусно накормить семью без лишней суеты. Картофель с кожурой получается румяным и ароматным, а начинка делает блюдо по-настоящему «ресторанным». Простые продукты, духовка — и на выходе ужин, от которого сложно оторваться.

Ингредиенты: картофель — 1–1,2 кг, крабовые палочки — 200 г, копчёная куриная грудка — 250 г, твёрдый сыр — 150 г, сметана — 150 г (4–5 ст. л.), чеснок — 2–3 зубчика, растительное масло — 2 ст. л., паприка — 1 ч. л., сушёный чеснок или итальянские травы — ½ ч. л., соль — по вкусу, чёрный перец — по вкусу, зелёный лук — для подачи.

Приготовление: картофель хорошо моем, не очищаем и нарезаем дольками. Перекладываем в миску, добавляем соль, паприку, специи, растительное масло и тщательно перемешиваем. Выкладываем дольки на противень в один слой и запекаем при 200 °C около 30–35 минут до мягкости и румяной корочки. Крабовые палочки и копчёную куриную грудку нарезаем небольшими кусочками. Сыр натираем на крупной тёрке, чеснок мелко измельчаем и смешиваем со сметаной, затем добавляем курицу, крабовые палочки и половину сыра. Достаём почти готовый картофель, равномерно распределяем сверху начинку, посыпаем оставшимся сыром и возвращаем в духовку ещё на 12–15 минут, пока сыр полностью не расплавится и не станет золотистым. Готовое блюдо щедро посыпаем нарезанным зелёным луком.

Ранее мы делились рецептом закуски «Советский люкс». Вкуснятина из сырков и моркови, которую сметают за 5 минут.

