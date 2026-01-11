Закуска «Советский люкс»: вкуснятина из сырков и моркови, которую сметают за 5 минут

Есть рецепты, которые не нуждаются в рекламе — их просто помнят. Эта простая закуска «Советский люкс» была на столе почти в каждой семье: быстрая, сытная и всегда к месту. Готовили её на скорую руку, мазали на хлеб, подавали к картошке или ставили в центр стола, когда приходили гости.

Ингредиенты: варёные яйца — 3 шт., плавленый сырок — 100 г, твёрдый сыр — 100 г, сырая морковь — 1 средняя, чеснок — 1–2 зубчика, майонез — 2–3 ст. л., чёрный молотый перец — по вкусу.

Как готовить: яйца натираем на крупной тёрке, плавленый и твёрдый сыр — на мелкой. Морковь очищаем и натираем мелко. Чеснок измельчаем. Соединяем все ингредиенты в миске, добавляем майонез и при желании перец, тщательно перемешиваем. Солить обычно не нужно — сыры дают достаточно вкуса. Подавать можно сразу: на тостах, хлебе или просто в миске с ложкой. Простая закуска, а вкус — проверенный десятилетиями.

Ранее мы делились рецептом пяти закусок без майонеза, от которых гости скажут: «Вау!». Эти блюда не перегружают стол и добавляют ему эффектности.