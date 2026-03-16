Шаурма-бургер вместо любого покупного фастфуда: хрустящие трубочки с обалденной начинкой. Быстрая еда из лаваша

Иногда хочется чего-то вроде бургера: сочного мяса, соуса и хрустящей корочки. Но готовить булочки и котлеты долго. Я нашла более простой вариант — хрустящие трубочки из лаваша с начинкой, которая по вкусу напоминает настоящий бургер. Делается быстро, а исчезает со стола еще быстрее.

Ингредиенты: тонкий лаваш — 4 листа, фарш (лучше говяжий или смешанный) — 250 г, небольшая луковица, кетчуп — 2-3 ст. л., горчица — 1 ч. л., твердый сыр — 80–100 г, маринованные огурцы — 2 шт., яйца — 2 шт., соль и черный перец — по вкусу, растительное масло — для жарки.

Фарш обжарьте на сковороде вместе с мелко нарезанным луком, посолите и поперчите. Готовое мясо должно быть рассыпчатым и ароматным — как начинка для бургера. Огурцы нарежьте мелкими кубиками, сыр натрите на терке.

Лаваш нарежьте на прямоугольники. Каждый кусок слегка смажьте смесью кетчупа и горчицы, выложите немного мясной начинки, добавьте огурцы и щепотку тертого сыра.

Яйца взбейте с щепоткой соли. Сверните лаваш плотной трубочкой, обмакните ее в яйцо и выложите на разогретую сковороду с небольшим количеством масла. Обжаривайте трубочки с двух сторон до румяной хрустящей корочки. При желании их можно также запечь в духовке около 15 минут при 190 °C.

