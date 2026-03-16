Творожный пирог «Одеяло» на сливочном масле — шоколадный десерт, который выглядит как из кондитерской

Этот творожный пирог «Одеяло» не только вкусный, но и очень красивый. Шоколадное тесто и нежная творожная начинка образуют сверху рисунок, похожий на мягкое «одеяло». Готовится десерт довольно просто, а благодаря сливочному маслу вкус получается более насыщенным и ароматным.

Ингредиенты для теста: яйца — 4 шт., сахар — 150 г, щепотка соли, сливочное масло — 100 г (растопить), мука — 160 г, какао — 2 ст. л., разрыхлитель — 10 г. Для творожной начинки: творог — 300 г, сахар — 50 г, яйцо — 1 шт., крахмал — 2 ст. л., ваниль — по вкусу.

Яйца взбивают со щепоткой соли примерно минуту, затем добавляют сахар и продолжают взбивать около 4–5 минут, пока масса не станет светлой и пышной. Вливают растопленное сливочное масло и аккуратно перемешивают. Отдельно смешивают муку, какао и разрыхлитель, просеивают и вводят в тесто, перемешивая лопаткой до однородности. Получившееся шоколадное тесто выливают в форму для выпечки.

Для начинки творог соединяют с сахаром, яйцом, крахмалом и ванилью. Массу хорошо перемешивают до гладкости. Затем перекладывают её в плотный пакет, срезают уголок и выдавливают на поверхность теста линиями, формируя квадратики. Пирог выпекают в духовке при 180 °C около 35–40 минут.

Ранее мы делились рецептом овощного кугеля вместо запеканок и драников. Вкуснота из картошки и овощей.