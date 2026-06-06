Этот малиновый десерт настолько хорош, что я ем его прямо из банки, пока никто не видит

Этот малиновый десерт настолько хорош, что я ем его прямо из банки, пока никто не видит

Хочешь десерт, который выглядит дорого, а готовится из того, что есть в холодильнике? Держи.

Ингредиенты

Малина — 500 г, творог — 200 г, сахар — 2 ст. л., яйцо — 1 шт., ванильный сахар — 1 ч. л., масло сливочное — 30 г.

Как готовлю

Сначала смешиваю творог с сахаром, яйцом и ванильным сахаром до однородной массы. Тем временем разогреваю сковороду и слегка карамелизую малину с ложкой сахара и маслом. Затем выкладываю творожную массу в смазанную маслом форму, сверху — малину. Отправляю в духовку на 15 минут при 180 градусах. Достаю, даю постоять пару минут. Идеально — с шариком мороженого.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Десерт получился плотным, но при этом нежным, как чизкейк. Особенно порадовало, что малина не разварилась и осталась целыми ягодками — красиво смотрится в разрезе.

Мой лайфхак: перед подачей поставьте в холодильник на час, тогда текстура станет идеально кремовой. Жена уже попросила повторить в выходные.