Все лето делаю малиновое лакомство с чиа: мармеладная вкусняшка без сахара — подаю с блинами, оладьями и кашами

Все лето делаю малиновое лакомство с чиа: мармеладная вкусняшка без сахара — подаю с блинами, оладьями и кашами

Беру свежую малину, мед, лимонный сок и семена чиа — и за 10 минут в блендере готовлю мармеладную вкусняшку без сахара и варки. Все просто: измельчаю ягоды, добавляю мед и лимон, вмешиваю чиа, разливаю по банкам и через 2 часа в холодильнике получаю густой, дрожащий десерт с ягодной свежестью. Никакой возни с тазами и пенками — только блендер, пара минут и полезное лакомство.

Получается обалденная вкуснятина: мармеладная текстура, насыщенный малиновый вкус, легкая кислинка и сладость меда — идеально к блинам, тостам, кашам или просто ложкой. Для приготовления вам понадобится: 500 г свежей малины, 3 ст. ложки семян чиа, 1 ст. ложка лимонного сока, 2 ст. ложки меда (можно заменить сахаром — 5–6 ст. ложек). Малину промойте, обсушите. В блендере измельчите ягоды до состояния пюре. Добавьте мед и лимонный сок, перемешайте до растворения. Всыпьте семена чиа, тщательно перемешайте.

Разлейте по стерилизованным банкам, закройте крышками. Уберите в холодильник на 2 часа. За это время чиа набухнут, и смесь загустеет до мармеладной консистенции. Храните до 10 дней в холодильнике. Используйте как варенье, намазку или добавку к десертам.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала это малиновое лакомство с чиа. Даже те, кто не любит полезные десерты, уплетали его с тостами. Кстати, вместо меда можно взять кленовый сироп — вкус станет более карамельным. Находка, а не рецепт!

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