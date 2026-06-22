Пекин осудил удар ВСУ по автобусу с детьми в Брянской области

Пекин осудил удар ВСУ по автобусу с детьми в Брянской области

Китай осуждает удар беспилотника Вооруженных сил Украины по автобусу с детьми в Брянской области, заявил представитель МИД КНР Го Цзякунь. Также, по его словам, которые передает пресс-служба ведомства, Пекин призывает все стороны проявлять сдержанность.

Китай осуждает любые атаки на мирных жителей и призывает все заинтересованные стороны сохранять спокойствие и проявлять сдержанность, а также прекратить атаки на гражданское население и гражданскую инфраструктуру, — сказал спикер МИД КНР.

Ранее постоянный полномочный представитель Белоруссии при уставных и других органах СНГ Игорь Назарук заявил, что Минск будет добиваться должной международной оценки в отношении атаки украинского БПЛА на автобус. ВСУ нанесли удар по автобусу детской футбольной команды из Белоруссии, погибла сопровождающая.

17 июня ВСУ беспилотником атаковали автобус с детской футбольной командой из Белоруссии в Брянской области. В результате погибла сопровождавшая спортсменов женщина. По данным Минздрава Белоруссии, в результате инцидента госпитализированы восемь человек, включая шестерых детей.