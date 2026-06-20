Малиновый мармелад за 30 минут: бархатные кубики с ягодной искрой. Натурально, бюджетно и без химии

Беру свежую или замороженную малину, сахар, пектин и лимонный сок — смешиваю, довожу до кипения, варю 5–7 минут, разливаю в силиконовые формы и через 20 минут в холодильнике получаю бархатные малиновые кубики с ягодной искрой. Никакой длительной варки, никакой химии — только натуральный ягодный вкус. Получается обалденная вкуснятина: нежные, упругие кусочки с ярким малиновым ароматом и приятной кислинкой, которые тают во рту. Идеально к чаю, в выпечку или просто как полезный перекус.

Для приготовления вам понадобится: 500 г малины (свежей или замороженной), 500 г сахара, 1 пакетик пектина (20 г) или 10 г агар-агара, 1 ст. ложка лимонного сока. Малину пробейте блендером в пюре или разомните вилкой. В кастрюле смешайте пюре с сахаром и пектином, добавьте лимонный сок. Доведите до кипения на среднем огне, варите 5–7 минут, постоянно помешивая, до загустения. Снимите с огня, разлейте по формам (силиконовым или смазанным маслом). Уберите в холодильник на 1–2 часа до полного застывания. Нарежьте кубиками, обваляйте в сахарной пудре или кокосовой стружке. Храните в холодильнике.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала этот малиновый мармелад. Даже те, кто не любит малину, просили добавки. Кстати, вместо пектина можно взять агар-агар — застывает быстрее и при комнатной температуре. Находка, а не рецепт!

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