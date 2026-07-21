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21 июля 2026 в 14:30

Хрустящие малосольные огурцы за 3 часа — с чесноком и укропом: идеально к картошке и шашлыку

Фото: D-NEWS.ru
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Беру свежие огурцы, заливаю горячим рассолом с солью, сахаром, чесноком и укропом, закрываю крышкой и оставляю при комнатной температуре на 3 часа. За это время они успевают просолиться, оставаясь плотными и хрустящими, с ярким ароматом чеснока и свежей зелени. Рассол не переваривает их, а лишь добавляет пикантную кислинку. Они получаются в меру солеными, с приятным чесночным послевкусием.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг небольших огурцов, 1 литр воды, 2 ст. л. соли, 1 ст. л. сахара, 4–5 зубчиков чеснока, пучок свежего укропа (с зонтиками). Огурцы вымойте, обрежьте кончики. Чеснок нарежьте пластинками, укроп порубите. В кастрюле вскипятите воду с солью и сахаром, остудите до 80 °C. В глубокую миску или банку уложите огурцы, пересыпая чесноком и укропом. Залейте горячим рассолом, накройте крышкой и оставьте на 3 часа. Через это время они готовы. Подавайте со сметаной или как закуску к мясу.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила эти огурцы к шашлыку — они разлетелись за 10 минут, все просили добавки. Я добавила в рассол немного перца горошком и листьев смородины для аромата. Кстати, можно использовать вместо укропа кинзу — получится восточный акцент. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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Мария Левицкая
М. Левицкая
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