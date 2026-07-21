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21 июля 2026 в 14:00

Кабачки в муке не валяю — обваливаю в манке и чесноке: корочка румяная, а кабачки сочные и ароматные

Фото: D-NEWS.ru
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Беру кабачки, нарезаю кружочками, обваливаю в манке с чесноком и жарю до румяной корочки. Получается идеальная закуска: хрустящая золотистая корочка, а внутри — сочный, нежный кабачок с ароматом чеснока и пряностей. Манка дает хруст, не впитывает лишнее масло, и кабачки остаются легкими, без жирного привкуса.

Для приготовления вам понадобится: 2 средних кабачка, 1 яйцо, 4 ст. ложки манной крупы, 2 зубчика чеснока (мелко рубленого или сушеного), соль, перец, растительное масло. Кабачки нарежьте кружочками толщиной 1 см. В миске смешайте манку, чеснок, соль и перец. Каждый кружок обмакните во взбитое яйцо, затем обваляйте в манной смеси. Жарьте на разогретой сковороде с маслом по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Выложите на салфетку, чтобы убрать лишний жир. Подавайте горячими.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже пожарила такие кабачки — домашние съели все за 5 минут, дети просили добавки. Я добавила в манку сушеную паприку и немного тимьяна, а вместо чеснока взяла чесночный порошок. Кстати, можно запечь в духовке — будет еще менее жирно. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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Мария Левицкая
М. Левицкая
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