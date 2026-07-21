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21 июля 2026 в 13:30

Кабачки как ананасы: катаю летом, зимой добавляю в салаты с курицей и крабовыми палочками

Фото: D-NEWS.ru
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Кабачки, замаринованные как ананасы, — это незаменимая заготовка на зиму. В маринаде с сахаром овощ приобретает прозрачность, сладость и легкую кислинку, становясь почти неотличимым от ананаса, и идеально подходит к салатам с курицей или крабовыми палочками.

На 1 кг кабачков возьмите 1 стакан сахара, 0,5 стакана 9% уксуса, 0,5 ч. л. лимонной кислоты, 1 ч. л. ванильного сахара, 2 гвоздики, щепотку корицы, 1 л воды. Кабачки очистите, нарежьте кубиками 2 см, выньте семена, бланшируйте в кипятке 2 минуты, откиньте на дуршлаг. В кастрюле смешайте воду, сахар, ваниль, гвоздику, корицу, доведите до кипения, добавьте уксус и лимонку, залейте маринадом кабачки, разложите по стерилизованным банкам, закатайте.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже опробовала этот рецепт. Удивило, что кабачки, действительно, оказались по вкусу практически не отличимыми от ананасов. Совет: нарезайте кубики одинакового размера — так они лучше пропитаются.

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Проверено редакцией
Общество
рецепты
закатки
кабачки
Дарья Иванова
Д. Иванова
Кабачки как ананасы: катаю летом, зимой добавляю в салаты с курицей и крабовыми палочками Кабачки, замаринованные как ананасы — это незаменимая заготовка на зиму. В маринаде с сахаром овощ приобретает прозрачность, сладость и легкую кислинку, становясь почти неотличимым от ананаса, и идеально подходит к салатам с курицей или крабовыми палочками.
1 кг кабачков
1 литр воды
1 стакан сахара
0,5 стакана 9% уксуса
0,5 ч. л. лимонной кислоты
1 ч. л. ванильного сахара
2 гвоздики
щепотка корицы
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Кабачки очистите, нарежьте кубиками 2 см, выньте семена, бланшируйте в кипятке 2 минуты, откиньте на дуршлаг.
В кастрюле смешайте воду, сахар, ваниль, гвоздику, корицу, доведите до кипения, добавьте уксус и лимонку, залейте маринадом кабачки, разложите по стерилизованным банкам, закатайте.
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