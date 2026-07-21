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21 июля 2026 в 13:20

Психолог объяснила, почему зумеры не покупают машины

Психолог Ликунова: зумеры не считают автомобили признаком статуса

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Поколение зумеров не считает автомобили признаком статуса, рассказала Lenta.ru кризисный психолог Варвара Ликунова. Она отметила, что еще 30 лет назад автомобиль был одной из главных жизненных целей.

Для поколения Z важнее не владеть, а пользоваться. Если можно вызвать такси за несколько минут, арендовать автомобиль на время или воспользоваться каршерингом, то зачем тратить деньги на покупку, страховку, обслуживание, парковку и ремонт? Кроме того, статус сегодня все реже определяется дорогими вещами, — рассказала Ликунова.

Психолог подчеркнула, что старшие поколения росли в условиях дефицита и стремились обладать вещами «на всю жизнь». По ее словам, зумеры с детства живут в мире сервисов, подписки и аренды — поэтому для них на первом плане удобство, мобильность и свобода вместо собственности.

Ранее финансист Нурбек Садиков рассказал, что представители поколения Z стремятся не просто к накоплению денег, но и к быстрому управлению средствами в цифровой среде. По его словам, миф о том, что зумеры не умеют копить, не подтверждается.

Общество
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