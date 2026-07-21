Психолог объяснила, почему зумеры не покупают машины

Поколение зумеров не считает автомобили признаком статуса, рассказала Lenta.ru кризисный психолог Варвара Ликунова. Она отметила, что еще 30 лет назад автомобиль был одной из главных жизненных целей.

Для поколения Z важнее не владеть, а пользоваться. Если можно вызвать такси за несколько минут, арендовать автомобиль на время или воспользоваться каршерингом, то зачем тратить деньги на покупку, страховку, обслуживание, парковку и ремонт? Кроме того, статус сегодня все реже определяется дорогими вещами, — рассказала Ликунова.

Психолог подчеркнула, что старшие поколения росли в условиях дефицита и стремились обладать вещами «на всю жизнь». По ее словам, зумеры с детства живут в мире сервисов, подписки и аренды — поэтому для них на первом плане удобство, мобильность и свобода вместо собственности.

Ранее финансист Нурбек Садиков рассказал, что представители поколения Z стремятся не просто к накоплению денег, но и к быстрому управлению средствами в цифровой среде. По его словам, миф о том, что зумеры не умеют копить, не подтверждается.