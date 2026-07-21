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21 июля 2026 в 13:30

Малину в сиропе закрываю холодным способом — никакой «каши», ягоды целые и свежие

Фото: D-NEWS.ru
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Беру свежую малину, готовлю сладкий сироп и заливаю ягоды холодным способом — никакой «каши», ягоды целые и свежие. Малину перебираю, укладываю в стерилизованные банки, заливаю остывшим сиропом из воды и сахара, закрываю капроновыми или завинчивающимися крышками и убираю в холодильник. Ягоды остаются плотными, не теряют форму и аромат, а сироп прозрачный, с насыщенным малиновым вкусом. Зимой открываю — и на столе почти свежая ягода, идеальная для десертов, украшения тортов или просто к чаю. Готовится без варки, без стерилизации, сохраняет максимум витаминов. Это простой способ наслаждаться малиной круглый год.

Для приготовления на 1 кг малины: 1 кг сахара, 500 мл воды. Воду и сахар доведите до кипения, проварите 5 минут, остудите до комнатной температуры. Малину переберите, вымойте (если надо) и обсушите. Уложите в чистые сухие банки, залейте остывшим сиропом, накройте крышками. Храните в холодильнике до 6 месяцев. Подавайте как самостоятельный десерт или добавляйте в выпечку, каши, йогурты.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже заготовила так малину — зимой банка улетает за вечер, все просят рецепт. Я уменьшила сахар до 800 г и добавила лимонный сок для кислинки. Кстати, можно использовать вместо воды яблочный сок — будет интереснее. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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Мария Левицкая
М. Левицкая
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