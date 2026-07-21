Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
21 июля 2026 в 13:03

Диетолог обозначил допустимую порцию голубики в день

Диетолог Поляков: взрослому человеку можно употреблять до 400 г голубики в сутки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Взрослому человеку допустимо употреблять до 400 г голубики в сутки, заявил в беседе с aif.ru диетолог и эндокринолог Антон Поляков. Он отметил, что этот продукт помогает замедлить старение организма, уменьшить воспалительные процессы и укрепить сосуды.

От 200 до 400 г голубики в день вполне допустимо, это адекватная порция. Антиоксиданты [в составе этой ягоды] поддерживают нормальную работу иммунной системы и способствуют усвоению витамина С, — подчеркнул Поляков.

Ранее семейный нутрициолог Наталья Шипарева заявила, что пациентам с варикозным расширением вен и тромбофлебитом нельзя употреблять черную смородину. В этой ягоде высокое содержание витамина K, который усиливает свертываемость крови.

Здоровье
диетологи
рацион
ягоды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названа главная проблема Германии и Британии при создании новой ракеты
Опрокинувшийся грузовик парализовал проезд на севере Москвы
Эффект объятий: почему многослойный текстиль помогает расслабиться
Убивший бизнесмена в баре киллер два года гулял на свободе
Близкая к Трампу активистка приехала в Киев
Голикова раскрыла статистику многодетных семей за пять лет
Россиян успокоили касаемо красных квитанций за ЖКУ
Поддубный рассказал, как жители Северодонецка встречали российскую армию
Диетолог предупредила о рисках употребления вредной пищи
Воспитательница частного детсада ударила ребенка с особенностями
«Надо учитывать»: в МИД России отреагировали на ядерные исследования ФРГ
Россия вошла в число мировых лидеров по выживаемости детей с раком
Терапевт дал советы, как эффективно избавиться от онемения в конечностях
В Иркутске временно изменят маршруты общественного транспорта
Российский аэропорт потратит миллионы на «пассивный купол» от дронов
Сотрудника УК осудили после гибели пенсионерки при падении наледи с крыши
Таможенники нашли в багаже пассажирки ювелирку на 36 млн рублей
Мужчина остался без трусов после налета бобра
Защитникам приграничья упростили поступление в вузы
ООН: удары ВСУ по складам Wildberries могут считаться военным преступлением
Дальше
Самое популярное
Новые правила строительства на даче с 2026 года: что можно, а что снесут
Семья и жизнь

Новые правила строительства на даче с 2026 года: что можно, а что снесут

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном
Спорт

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном

Заготавливаю крыжовник с мятой на зиму — компот «Мохито» пьется на раз, лучше любого лимонада
Общество

Заготавливаю крыжовник с мятой на зиму — компот «Мохито» пьется на раз, лучше любого лимонада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.