Диетолог обозначил допустимую порцию голубики в день Диетолог Поляков: взрослому человеку можно употреблять до 400 г голубики в сутки

Взрослому человеку допустимо употреблять до 400 г голубики в сутки, заявил в беседе с aif.ru диетолог и эндокринолог Антон Поляков. Он отметил, что этот продукт помогает замедлить старение организма, уменьшить воспалительные процессы и укрепить сосуды.

От 200 до 400 г голубики в день вполне допустимо, это адекватная порция. Антиоксиданты [в составе этой ягоды] поддерживают нормальную работу иммунной системы и способствуют усвоению витамина С, — подчеркнул Поляков.

Ранее семейный нутрициолог Наталья Шипарева заявила, что пациентам с варикозным расширением вен и тромбофлебитом нельзя употреблять черную смородину. В этой ягоде высокое содержание витамина K, который усиливает свертываемость крови.