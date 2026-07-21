Россиянам перечислили лучшие продукты для профилактики глаукомы Профессор Коденцова посоветовала есть больше зелени для профилактики глаукомы

Для профилактики развития глаукомы, грозящей полной потерей зрения, рекомендуется есть больше говяжьей печени, зелени и зеленых овощей, бобовых, рыбы и орехов, а также яичного желтка, посоветовала в беседе с aif.ru профессор и доктор биологических наук Вера Коденцова. Все эти продукты — источники фолиевой кислоты, необходимой для поддержания здоровья глаз.

Витамин В3 (никотинамид) защищает клетки сетчатки от гибели, повышая выработку энергии (НАД+) и снижая их уязвимость во всех клетках организма. С возрастом уровень кофермента НАД+ в глазу падает. Это лишает «топлива» клетки сетчатки и зрительный нерв. Одной из причин недостаточности витамина В3 может быть дефицит фолиевой кислоты (витамин В9) и витамина В6, участвующих в эндогенном (внутреннем) синтезе никотинамидных коферментов из триптофана, — отметила Коденцова.

Она уточнила, что витамин B6 содержится в мясе и субпродуктах. Этот нутриент также можно найти в рыбе, фисташках и семечках подсолнечника. А основными источниками витамина B3 выступают говяжья печень, отварной горох, мясные изделия и крупы.

Ранее доцент кафедры диетологии Университета «РОСБИОТЕХ» Анастасия Лебедева заявила, что яичный желток поможет защитить глаза от синего света при работе за компьютером. Она отметила, что в нем содержится лютеин — природный пигмент из группы каротиноидов.