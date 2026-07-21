Диетолог предупредила о рисках употребления вредной пищи

Вредная пища увеличивает биологический возраст, рассказала «Москве 24» врач — диетолог-терапевт Елена Игнатикова. По ее словам, такая еда содержит много калорий, но мало витаминов и микроэлементов.

Это также продукты глубокой переработки: фастфуд, чипсы, колбасы, сладкие газированные напитки, сдобная выпечка. Их ключевое отличие в том, что они содержат трансжиры, большое количество добавленного сахара и соли, а также химические усилители вкуса. При этом клетчатки, белка и витаминов там почти нет, — рассказала Игнатикова.

Диетолог подчеркнула, что переизбыток вредной еды ведет к метаболическому синдрому — в том числе к неалкогольной жировой болезни печени, сахарному диабету, артериальной гипертензии, а также атеросклерозу сосудов. По ее словам, также увеличивается риск онкологических заболеваний.

Ранее сообщалось, что ультрапереработанные продукты могут быть причиной в 25% случаев смертей от сердечно-сосудистых заболеваний. Фастфуд и сладкие газированные напитки могут быть ответственны за четверть летальных исходов, связанных с сердечными заболеваниями.