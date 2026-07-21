Психолог раскрыла способы уснуть в самолете Психолог Андриян: для сна в самолете нужно выключить экран телефона

Чтобы уснуть в самолете, нужно выключить экран телефона, посоветовала психолог Анастасия Андриян. В разговоре с «Чемпионатом» специалист подчеркнула, что чаще всего отдыху мешает фоновая тревога. Она порекомендовала не пытаться заставить себя заснуть, а просто прикрыть глаза и успокоиться.

Темнота и отсутствие экрана важнее всего. Синий свет телефона прямо говорит мозгу «не спи». Переключите внимание на что-то монотонное: дыхание на медленный счет, спокойную аудиокнигу, успокаивающие звуки. Нас усыпляет скучное и предсказуемое, — пояснила психолог.

Если уснуть не получается, можно пройтись по салону, потянуться, ополоснуть лицо и руки водой. После этого можно вновь сесть и прикрыть глаза, добавила Андриян.

Ранее врач-сомнолог Павел Кудинов посоветовал использовать специальные подушки-воротники под шею для комфортного сна в машине. Специалист подчеркнул, что это не те стандартные надувные приспособления, которые многие покупают.