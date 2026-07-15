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15 июля 2026 в 11:51

Невролог назвал неочевидную привычку, ухудшающую качество сна

Невролог Ратинов: привычка спать с рукой под головой ухудшает качество отдыха

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Привычка спать с рукой под головой ухудшает качество ночного отдыха, заявил в беседе с Lenta.ru невролог Андрей Ратинов. По его словам, такая поза чревата болями в спине и шее. При неправильном положении головы верхние мышцы остаются в напряжении всю ночь.

Бывали случаи, когда у пациента происходило обострение протрузии буквально после ночи на слишком высокой подушке, — предупредил Ратинов.

Он отметил, что эта неправильная поза может привести к головным болям, тяжести в затылке, хрусту и скованности в шее. Кроме того, человек может столкнуться с онемением пальцев рук и болью, отдающей в плечо или лопатку.

Ранее сомнолог Борис Яковлев рассказал, что постоянный сон при включенном свете повышает риск развития сахарного диабета. Он отметил, что даже слабая подсветка при засыпании ощутимо бьет по обмену веществ и работе сердца.

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