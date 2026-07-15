Врач рассказала, как избежать джетлага после перелета Врач Махова: свет поможет синхронизировать циркадные ритмы после перелета

Свет поможет синхронизировать циркадные ритмы после перелета и избежать джетлага, рассказала MIR24.TV ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Ульяна Махова. Она отметила, что свет обязательно должен быть ярким.

Свет — главный синхронизатор циркадной системы. Яркий свет утром сдвигает фазу циркадного ритма на пораньше (это помогает при перелетах на восток). А яркий свет вечером — на более позднее время (актуально при перелетах на запад), — рассказала Махова.

Врач подчеркнула, что алкоголь во время перелета употреблять категорически запрещено. По ее словам, также лучше не использовать снотворное.

Ранее сомнолог Дмитрий Яковлев рассказал, что сбитый режим сна повышает риск развития болезни Альцгеймера. Он отметил, что при такой проблеме у человека происходит сбой в биологических ритмах, что впоследствии чревато хронической бессонницей и даже депрессией.