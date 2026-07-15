Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
15 июля 2026 в 11:46

Врач рассказала, как избежать джетлага после перелета

Врач Махова: свет поможет синхронизировать циркадные ритмы после перелета

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Свет поможет синхронизировать циркадные ритмы после перелета и избежать джетлага, рассказала MIR24.TV ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Ульяна Махова. Она отметила, что свет обязательно должен быть ярким.

Свет — главный синхронизатор циркадной системы. Яркий свет утром сдвигает фазу циркадного ритма на пораньше (это помогает при перелетах на восток). А яркий свет вечером — на более позднее время (актуально при перелетах на запад), — рассказала Махова.

Врач подчеркнула, что алкоголь во время перелета употреблять категорически запрещено. По ее словам, также лучше не использовать снотворное.

Ранее сомнолог Дмитрий Яковлев рассказал, что сбитый режим сна повышает риск развития болезни Альцгеймера. Он отметил, что при такой проблеме у человека происходит сбой в биологических ритмах, что впоследствии чревато хронической бессонницей и даже депрессией.

Здоровье
сон
врачи
перелеты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Свекр Лерчек прилетел в Россию ради встречи с внуком
Нашелся мальчик, который уехал из дома на велосипеде в Ханты-Мансийске
Дипломаты разбираются в ситуации с задержанием россиян в соборе в Турции
Страховой эксперт рассказал о размерах матпомощи в компании
Нутрициолог рассказала, какая ягода способна серьезно навредить зубам
ВС России обрушили удары по штабу бригады «Птахи Мадьяра»
В Кремле оценили возможность Сербии стать посредником в переговорах
Пригожин раскрыл свое отношение к откровенным фотографиям Валерии
Наступление ВС РФ на Харьков 15 июля: лютые удары, контроль над Купянском
Грузовой поезд насмерть сбил человека в Екатеринбурге
Журналист из Литвы оказался фигурантом громкого дела в России
Автоэксперт ответил, как ситуация с топливом отразится на рынке машин
«Свежая порция»: в Кремле заявили о новых «страшилках» про Россию
«Возможно, ошибся»: Масалитин объяснил поражение Франции от Испании на ЧМ
Российские тхэквондистки завоевали серебряные медали в финале Кубка мира
Песков рассказал о занятости США на Ближнем Востоке
В Кремле раскрыли, когда США займутся Украиной
Песков обвинил Прибалтику в промывании мозгов населению
«Все логично»: тренер Билялетдинов о матче Франция — Испания на ЧМ-2026
Путину доложили о паводках на Урале
Дальше
Самое популярное
Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке
Семья и жизнь

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке

В полуфинале ЧМ-2026 впервые в истории сыграют четыре лучшие сборные ФИФА
Спорт

В полуфинале ЧМ-2026 впервые в истории сыграют четыре лучшие сборные ФИФА

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.