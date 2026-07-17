Диетолог рассказала, как питаться в начале отпуска Диетолог Соломатина: в первый день отдыха лучше есть только жидкую пищу

В первый день отпуска лучше отдавать предпочтение только жидкой пище, рассказала LIFE.ru врач-диетолог Елена Соломатина. Она отметила, что в состоянии стресса снижается выработка пищеварительных ферментов.

В состоянии стресса у нас доминирует симпатическая нервная система — это древний механизм «бей или беги», доставшийся от предков. Но ни одно животное в возбуждении не способно одновременно убегать от хищника и переваривать пищу, — рассказала Соломатина.

Диетолог подчеркнула, что лучше отдавать предпочтение привычной и легкой пище, например супам или смузи. По ее словам, новые продукты нужно вводить постепенно, начиная с небольших порций соусов, специй или отдельных блюд.

Ранее вице-президент АТА Алексан Мкртчян рассказал, что, отправляясь в Турцию по системе «все включено», как большинство россиян, даже в пятизвездочном отеле следует соблюдать ряд правил безопасности, чтобы не отравиться. Он рекомендовал не есть так называемые «смешанные салаты», в которых часто присутствуют овощи, мясо, рыба и заправка в виде соуса.