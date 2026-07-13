Россиянам дали советы, как не отравиться блюдами шведского стола на курорте Вице-президент АТА Мкртчян: на шведском столе лучше не брать смешанные салаты

Отправляясь в Турцию по системе «все включено», как большинство россиян, даже в пятизвездочном отеле следует соблюдать ряд правил безопасности, чтобы не отравиться, посоветовал в беседе с NEWS.ru вице-президент Альянса туристических агентств, генеральный директор сети турагентств Алексан Мкртчян. Он рекомендовал не есть так называемые «смешанные салаты», в которых часто присутствуют овощи, мясо, рыба и заправка в виде соуса.

То, что осталось на шведском стоге, могут не выбросить, а порезать в такой салат на ужин. <...> Если вы видите, как при вас рыбу или мясо пожарили на гриле, — смело ешьте. Помните, что задача соуса — скрыть недостатки блюда. Помните, что опытный повар знает, как скрыть, что овощи не такие свежие, — сказал Мктрчян.

Ранее около 30 туристов были госпитализированы после массового отравления в пятизвездочном отеле на курорте Кушадасы. Отдыхающие пожаловались на боли в животе, тошноту и рвоту. После обращения за медицинской помощью около 30 человек были доставлены в больницы.

Предварительно, симптомы появились вскоре после употребления блюд, которые подавались в гостинице по системе «все включено». Часть пациентов после оказания необходимой помощи отпустили домой, остальные остаются под наблюдением врачей. После произошедшего в отеле началась проверка. Для лабораторных исследований были отобраны образцы продуктов со шведского стола и воды.