Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
13 июля 2026 в 17:24

Россиянам дали советы, как не отравиться блюдами шведского стола на курорте

Вице-президент АТА Мкртчян: на шведском столе лучше не брать смешанные салаты

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Отправляясь в Турцию по системе «все включено», как большинство россиян, даже в пятизвездочном отеле следует соблюдать ряд правил безопасности, чтобы не отравиться, посоветовал в беседе с NEWS.ru вице-президент Альянса туристических агентств, генеральный директор сети турагентств Алексан Мкртчян. Он рекомендовал не есть так называемые «смешанные салаты», в которых часто присутствуют овощи, мясо, рыба и заправка в виде соуса.

То, что осталось на шведском стоге, могут не выбросить, а порезать в такой салат на ужин. <...> Если вы видите, как при вас рыбу или мясо пожарили на гриле, — смело ешьте. Помните, что задача соуса — скрыть недостатки блюда. Помните, что опытный повар знает, как скрыть, что овощи не такие свежие, — сказал Мктрчян.

Ранее около 30 туристов были госпитализированы после массового отравления в пятизвездочном отеле на курорте Кушадасы. Отдыхающие пожаловались на боли в животе, тошноту и рвоту. После обращения за медицинской помощью около 30 человек были доставлены в больницы.

Предварительно, симптомы появились вскоре после употребления блюд, которые подавались в гостинице по системе «все включено». Часть пациентов после оказания необходимой помощи отпустили домой, остальные остаются под наблюдением врачей. После произошедшего в отеле началась проверка. Для лабораторных исследований были отобраны образцы продуктов со шведского стола и воды.

Общество
туризм
Турция
отравления
Анна Акимова
А. Акимова
Степанида Королева
С. Королева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россия и Китай завершили масштабные морские учения
Пассажира хотели высадить из самолета за футболку о бомбардировках детей
Путин раскрыл, чего добивается Россия в зоне СВО
Турэксперт назвала распространенные причины отравления едой за границей
Женщина не выжила после подаренного полета
Легенда отечественной звукорежиссуры скончалась
Суд прекратил дело о банкротстве скандальной гонщицы
Минпросвещения успокоило «бежевых мам» после сообщений об угрозе детям
Львова-Белова раскрыла статистику детской смертности в конфликте с Украиной
Воронежским парламентариям ограничат выезды из региона
Психолог ответила, почему стоит ставить границы между внуками и бабушками
Посол России раскрыл реакцию Москвы на обвинения ЕС
Россиянам перечислили смертельно опасные вирусы в Турции
Власти Германии уличили в эскалации отношений с Россией
Книги Гоблина будут маркировать
«Хранитель Ормузского пролива»: Трамп придумал новую роль для США
Путин заявил о непростой ситуации с паводками в Дагестане
«Умеет брехать»: политолог о назначении Корецкого на пост премьера Украины
Россиянин получил 12 лет за убийство сожительницы ножом и отверткой
МИД России раскрыл детали разговора с послом Германии
Дальше
Самое популярное
Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году
Семья и жизнь

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево
Общество

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево

Холестерин растет молча: 5 причин проверить сосуды уже сейчас. Ликбез врача
Здоровье/красота

Холестерин растет молча: 5 причин проверить сосуды уже сейчас. Ликбез врача

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.