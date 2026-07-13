В АТА рассказали, есть ли россияне среди отравившихся на турецком курорте

В АТА рассказали, есть ли россияне среди отравившихся на турецком курорте Вице-президент АТА Мкртчян: россиян нет среди отравившихся на курорте Кушадасы

Курорт Кушадасы на западе Турции, где произошло массовое отравление в пятизвездочном отеле, не входит в сферу интересов путешественников из России, заявил в беседе с NEWS.ru вице-президент Альянса туристических агентств, генеральный директор сети турагентств Алексан Мкртчян. По его словам, россиян среди пострадавших не было.

Кушадасы не входят в сферу интересов российских туристов, поэтому россиян там не было. Более того, на этот курорт у нас нет рейсов. Мы возим людей в Бодрум, Мармарис и Анталию, — пояснил Мкртчян.

Ранее около 30 туристов были госпитализированы после массового отравления в пятизвездочном отеле на курорте Кушадасы. Отдыхающие пожаловались на боли в животе, тошноту и рвоту. После обращения за медицинской помощью около 30 человек были доставлены в больницы.

Предварительно, симптомы появились вскоре после употребления блюд, которые подавались в гостинице по системе «все включено». Часть пациентов после оказания необходимой помощи отпустили домой, остальные остаются под наблюдением врачей. После произошедшего в отеле началась проверка. Для лабораторных исследований были отобраны образцы продуктов со шведского стола и воды.