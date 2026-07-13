Воронежским парламентариям ограничат выезды из региона

Парламентарии Воронежской областной думы будут согласовывать с председателем выезды за пределы региона из-за «непростой оперативной обстановки», сообщил на пресс-конференции спикер законодательного органа Юрий Матузов. По его словам, депутаты уходят на условные каникулы, но в любой момент готовы собраться на внеочередное заседание, сообщает «Коммерсант».

В любой момент, когда в этом будет необходимость, мы будем готовы собраться для того, чтобы провести внеочередное заседание, — сказал Матузов.

Ранее губернатор Александр Гусев сообщил, что в двух муниципалитетах Воронежской области в результате атаки беспилотников повреждены частные дома, гаражи и автомобили. Расчеты ПВО уничтожили 14 дронов над двумя городскими округами и четырьмя районами, жертв и пострадавших нет. В одном из населенных пунктов взрывной волной выбило остекление в частном доме, повредило ограждение, гаражную постройку и легковой автомобиль.

До этого губернатор региона сообщил, что средства ПВО сбили восемь беспилотников ВСУ в небе над Воронежской областью. Пострадавших и разрушений не зафиксировано было.