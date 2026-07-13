Обстрел Горловки привел к ранениям двоих мирных жителей Глава Горловки Приходько: два мирных жителя пострадали в результате атаки ВСУ

Два мирных жителя получили ранения в Никитовском районе Горловки в Донецкой Народной Республике в результате атаки украинского беспилотника, написал глава администрации города Иван Приходько в своем канале в МАКСе. Он также предупредил жителей об отключении электричества.

В результате атаки БПЛА ВФУ в Никитовском районе Горловки ранены два мирных жителя, — написал Приходько.

По его словам, из-за ситуации в регионе без света останутся поселок станции Никитовка и поселок Зайцево. Бригады проведут ремонтные работы 14 июля.

Ранее появилась информация об атаке украинского дрона по городу Рыльску в Курской области. Губернатор региона Александр Хинштейн сообщил, что пострадал 41-летний мужчина. Ему оказали медицинскую помощь. Врачи продолжат наблюдать за ним амбулаторно.

До этого еще один украинский БПЛА ударил по частному дому в селе Вознесенка Запорожской области. Атака унесла жизнь одного человека, еще двое, в том числе ребенок, получили ранения.