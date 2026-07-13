США впервые атаковали Иран новым морским супероружием В CENTCOM заявили о первом боевом применении морских дронов в конфликте с Ираном

Американские военные впервые применили в боевых условиях безэкипажные катера-камикадзе, атаковав ими объекты инфраструктуры в иранском городе Бандар-Аббас, сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети X. Там указали, что Иран утратил возможность наносить удары по коммерческим судам.

Три беспилотных надводных корабля Corsair вошли в порт военно-морской базы Бандар-Аббас, что стало первым случаем применения американскими вооруженными силами морских беспилотников в боевых операциях. Удары, нанесенные прошлой ночью, лишили Иран возможности продолжать атаковать коммерческие суда, — говорится в сообщении.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил, что США, несмотря на обмен ударами, уже проиграли в противостоянии с Ираном. По мнению эксперта, американский президент Дональд Трамп оказался в тупике перед выборами в конгресс.

Кроме того, иранское Министерство иностранных дел заявило, что любое участие третьих стран в агрессии против Тегерана сделает их законными мишенями для ответных действий. Заявление последовало после шестичасовой атаки США на Исламскую Республику.