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13 июля 2026 в 09:27

«Станут целями»: Иран пригрозил третьим странам на фоне ударов США

Иран предупредил третьи страны о последствиях соучастия в ударах США

МИД Ирана МИД Ирана Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Любое соучастие третьих стран в агрессии против Ирана превратит их в законные цели для ответных ударов, сообщает агентство Mehr со ссылкой на иранское Министерство иностранных дел. Соответствующее заявление дипломаты сделали после завершения очередной атаки США на Иран, продолжавшейся почти шесть часов.

Любое соучастие или сотрудничество со сторонами агрессора принесет последствия, и источники и места, откуда проводятся удары по Ирану, станут легитимными целями для оборонительных ударов вооруженных сил Исламской республики Иран, — уточнили в МИД.

Ранее сообщалось, что Иран нанес ракетные удары по американской базе «Муваффак Салти» в Иордании в ответ на атаки США. Позднее появилась информация о взрывах на американской базе в Бахрейне. В стране после этого была объявлена воздушная тревога.

До этого стало известно, что Иран якобы пытался организовать покушение на президента США Дональда Трампа во время его поездки на саммит НАТО в Турции. По версии источника, именно с этим могла быть связана смена президентского авиалайнера. Вместо нового самолета, подаренного Катаром, Трамп воспользовался прежним Air Force One.

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