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13 июля 2026 в 13:54

Политолог ответил, кто одержит победу в войне между США и Ираном

Политолог Дудаков: несмотря на обмен ударами, США уже проиграли войну с Ираном

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Несмотря на взаимные удары, США уже потерпели поражение в конфликте с Ираном, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, американский президент Дональд Трамп находится в безвыходном положении в преддверии выборов в конгресс.

Кризисная обстановка в Ормузском проливе сохраняется. США и Иран продолжают обмениваться ударами, прощупывают почву и пытаются показать силу в рамках переговорного процесса. Сейчас сложилась вязкая ситуация, которая может продолжаться еще какое-то время, но Трамп оказался в реальном тупике. Если он продолжит эскалацию, это ударит по его позициям. Если же он пойдет на серьезное соглашение с Ираном, то придется делать много уступок. Это будет воспринято американцами как капитуляция Штатов и поражение администрации. Иран буквально поставил Трампа на растяжку, и как выбираться из этой тяжелой ситуации, Белый дом, мне кажется, пока не понял, — поделился Дудаков.

Он отметил, что стороны конфликта на Ближнем Востоке внимательно следят за ресурсами и возможностями своих оппонентов, чтобы попытаться создать проблемы противнику в рамках непубличного диалога. По мнению политолога, Иран считает позиции США ослабленными и использует это в своих интересах.

Готов ли Трамп устраивать ответную полномасштабную эскалацию с наземной операцией и всем остальным? Очевидно, скорее нет, чем да. В преддверии выборов в конгресс, до которых остается три месяца, он вряд ли решится на такую авантюру. Соответственно, Иран в этом случае его дожимает. Администрация Трампа стремится сохранить лицо, поэтому отвечает ударами по иранскому побережью. Но, как мы видим, они никак не влияют на контроль над Ормузским проливом — он сохраняется за Тегераном. Плюс, чем ближе выборы, тем болезненнее в США будут отзываться последствия этой войны, включая рост цен на топливо, — добавил Дудаков.

Он подчеркнул, что текущая инфляция наносит серьезный удар по рейтингам Трампа и Республиканской партии, ограничивая возможности президента. По словам политолога, Иран рассчитывает дотянуть до выборов в конгресс. Американист пояснил, что если победят демократы, они создадут президенту США слишком много проблем, которые заставят его забыть о Тегеране.

Ранее представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что страна не допустит превращения Ормузского пролива в зону, угрожающую национальной безопасности страны. По его словам, заявления США о военном сопровождении судов демонстрируют их стремление поддерживать нестабильность в регионе.

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