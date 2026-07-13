США объявили о новом этапе морской блокады Ирана

Центральное командование Вооруженных сил США объявило о возобновлении морской блокады Ирана, сообщили в пресс-службе CENTCOM. Там отметили, что ограничения начнут действовать 14 июля.

По приказу верховного главнокомандующего силы CENTCOM возобновят 14 июля в 16:00 по времени восточного побережья США (23:00 мск. — NEWS.ru) блокировку движения морских судов, направляющихся в иранские порты и покидающих их, — сказано в сообщении.

В командовании также подвели итоги предыдущего этапа морской блокады. По данным CENTCOM, с 13 апреля по 18 июня американские силы перенаправили более 140 судов, а еще девять были обездвижены.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении Вашингтона контролировать Ормузский пролив. Американский лидер также сообщил, что США хотят получать 20% от стоимости перевозимых грузов за обеспечение безопасности судоходства.

До этого представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что Тегеран не позволит превратить Ормузский пролив в зону, которая будет угрожать национальной безопасности страны. По словам дипломата, заявления США о военном сопровождении судов свидетельствуют о стремлении Вашингтона сохранить нестабильность в регионе.