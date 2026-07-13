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13 июля 2026 в 17:02

Российская семья лишилась кормильца после страшного удара ВСУ по дому

Мужчина погиб при атаке БПЛА ВСУ на частный дом в Запорожской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Один человек погиб и двое получили ранения, включая ребенка, в результате атаки украинского дрона на частный дом в Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в МАКСе. Инцидент произошел в селе Вознесенка Мелитопольского городского округа. По словам главы региона, мужчина скончался в больнице.

В районе села Вознесенка Мелитопольского городского округа БПЛА противника совершил атаку на частное жилое домовладение. Пострадала семья. Мужчина 1987 года рождения скончался в больнице. Его жена — женщина 1986 года рождения — на данный момент находится в реанимационном отделении. Также пострадал их ребенок 2017 года рождения, — заявил руководитель региона.

Ранее глава Запорожской области сообщил, что в результате атаки ВСУ на гражданский автомобиль в районе села Константиновка Мелитопольского городского округа пострадали двое мужчин — отец и сын. Он уточнил, что, по оценке медиков, их состояние было средней степени тяжести.

Кроме того, директор по коммуникациям Запорожской атомной электростанции Евгения Яшина рассказала, что постоянные атаки ВСУ осложняют доставку в Энергодар продовольствия, лекарств и топлива. Она отметила, что считает действия украинской армии массовым террором в отношении мирных жителей. Яшина добавила, что в городе уже были разрушены три магазина.

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