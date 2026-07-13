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13 июля 2026 в 17:43

Власти Германии уличили в эскалации отношений с Россией

Посольство России: Германия делает ставку на повышение градуса конфронтации

Берлин, Германия Берлин, Германия Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Власти Германии взяли курс на постоянное усиление конфронтации, заявила пресс-служба посольства России в ФРГ в Telegram-канале. Там это назвали крайне опасным путем.

Вызывает сожаление проводимая властями Германии и руководством ЕС политика в отношении России, где ставка делается не на диалог, а на постоянное повышение градуса конфронтации. Тем более удручают все громче звучащие из Берлина призывы к оголтелой милитаризации и подготовке к войне с Россией. Это крайне опасный путь, — заявили дипломаты.

Ранее послу Германии в Москве Александеру Ламбсдорфу, которого вызвали в МИД России, заявили о недопустимости дальнейшего усиления поддержки Киева со стороны Берлина, в том числе поставок вооружений и создания совместных предприятий. В ведомстве отметили, что произведенные при участии Германии средства используются для ударов по российским гражданским объектам.

Кроме того, глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук сообщил, что Германия фактически стала главной промышленной базой украинского военно-промышленного комплекса в ходе конфликта с Россией. По его словам, именно ФРГ несет ответственность за террористические атаки Киева по гражданским объектам России.

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