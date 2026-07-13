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13 июля 2026 в 18:11

Россия и Китай завершили масштабные морские учения

Российско-китайские учения «Морское взаимодействие — 2026» завершились в КНР

Церемония завершения совместных учений Китая и России «Море-2026» в военном порту Циндао Церемония завершения совместных учений Китая и России «Море-2026» в военном порту Циндао Фото: Li Jie/XinHua/Global Look Press
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Совместные российско-китайские военно-морские учения «Морское взаимодействие — 2026» завершились в китайском порту Циндао, сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота. Церемония закрытия прошла на территории военно-морской базы Народно-освободительной армии Китая.

Перед участниками мероприятия выступили руководители учений — контр-адмирал Сергей Синько и контр-адмирал Цю Вэньшэн. Синько отметил, что полученный опыт будет использоваться в дальнейшей деятельности военно-морских сил России и Китая, а также поможет укреплению взаимного доверия и сотрудничества двух стран.

Учения проходили в акватории Желтого моря с 6 по 13 июля. В них участвовали российские корабли, включая гвардейский ракетный крейсер «Варяг», корвет «Резкий», подводную лодку «Уфа» и спасательное судно «Игорь Белоусов», а также корабли ВМС НОАК.

Ранее сообщалось, что Китай осуществил контролируемый возврат первой ступени ракеты-носителя «Чанчжэн 10-Б» на морскую платформу. Испытания прошли на космодроме Вэньчан в провинции Хайнань.

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