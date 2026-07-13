Россия и Китай завершили масштабные морские учения

Совместные российско-китайские военно-морские учения «Морское взаимодействие — 2026» завершились в китайском порту Циндао, сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота. Церемония закрытия прошла на территории военно-морской базы Народно-освободительной армии Китая.

Перед участниками мероприятия выступили руководители учений — контр-адмирал Сергей Синько и контр-адмирал Цю Вэньшэн. Синько отметил, что полученный опыт будет использоваться в дальнейшей деятельности военно-морских сил России и Китая, а также поможет укреплению взаимного доверия и сотрудничества двух стран.

Учения проходили в акватории Желтого моря с 6 по 13 июля. В них участвовали российские корабли, включая гвардейский ракетный крейсер «Варяг», корвет «Резкий», подводную лодку «Уфа» и спасательное судно «Игорь Белоусов», а также корабли ВМС НОАК.

Ранее сообщалось, что Китай осуществил контролируемый возврат первой ступени ракеты-носителя «Чанчжэн 10-Б» на морскую платформу. Испытания прошли на космодроме Вэньчан в провинции Хайнань.