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13 июля 2026 в 18:06

На рейсе вспыхнул скандал из-за футболки с фразой о бомбардировках детей

В США пассажира хотели снять с рейса за фразу на футболке о бомбардировках детей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В США стюардесса авиакомпании United Airlines едва не высадила пассажира из самолета, посчитав надпись на его футболке оскорбительной, сообщает CBS News. Житель Нью-Джерси Сэм Саадех надел в аэропорт майку с фразой «бомбардировка детей — это не самооборона». Инцидент произошел 4 июня на рейсе из Атланты в Ньюарк, однако известно о нем стало только сейчас.

Вы считаете, что детей нельзя бомбить или что детей нужно бомбить? Что вас так оскорбляет? — спросил мужчина у бортпроводницы.

Саадех рассказал, что после посадки его вывели из салона и попросили переодеться. Пассажир выполнил требование, однако после разговора с представителями авиакомпании так и не получил объяснений по поводу произошедшего. После инцидента Саадех обратился к юристам и подал официальную жалобу в Минтранс США. Он заявил, что надпись на его футболке была выражением его позиции против гибели детей в результате бомбардировок и не зависела от национальности или происхождения людей.

Ранее стюардесса авиакомпании Frontier Airlines подала в суд на пассажирку самолета, потребовав выплатить ей компенсацию в размере $75 тыс. (более 6 млн рублей) за побои и оскорбления. Согласно иску, во время полета одна из пассажирок пожаловалась на грязный откидной столик. Бортпроводница предложила ей влажные салфетки, однако женщина, как утверждается, грубо оттолкнула ее руки и начала нецензурно выражаться в ее адрес.

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