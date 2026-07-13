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13 июля 2026 в 18:51

Рыба стала камнем преткновения в новых санкциях ЕС против России

Каллас заявила о «геополитическом значении» российской рыбы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Рыба имеет геополитическое значение, заявила глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас на пресс-конференции после встречи глав МИД ЕС, которая транслировалась на YouTube. Так она прокомментировала отказ стран Евросоюза включить запрет на импорт российской рыбы и морепродуктов в новый пакет санкций.

Сначала о рыбе. Когда я пришла на эту работу, я не знала, что рыба имеет такое геополитическое значение. Рыба осложняет многие важные геополитические процессы. <...> Мы всегда делаем максимально сильные санкционные предложения, зная, что что-то будет исключено, чтобы в итоге иметь все равно сильный пакет, — заявила она.

Страны ЕС не включили предложенное Еврокомиссией эмбарго на импорт российской рыбы и морепродуктов в проект 21-го пакета ограничений против России. Новый пакет санкций на встрече глав МИД ЕС вновь не был утвержден.

Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что смягчение антироссийских санкций недопустимо. Министр подчеркнул, что санкционное давление на Россию должно не снижаться, а усиливаться.

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