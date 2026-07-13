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13 июля 2026 в 18:22

В Подмосковье развернули пункт для пострадавших от атаки БПЛА в Истре

ВСУ ВСУ Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Вблизи поселка Пионерский был открыт пункт временного размещения для пострадавших от атаки БПЛА в Истре, проинформировала глава округа Татьяна Витушева в своем Telegram-канале. Объект развернут на базе местного санатория.

Сегодня с раннего утра вблизи поселка Пионерский на базе санатория-курорта «Амакс» развернут пункт временного размещения, где оказывается всесторонняя необходимая помощь жителям, пострадавшим от атаки вражеских БПЛА, — заявила руководитель.

Ранее Витушева сообщила, что состояние женщины, пострадавшей в результате атаки украинского дрона на Истру, остается стабильным. Она отметила, что ей провели операцию и затем перевели в Центр хирургии имени А. В. Вишневского. Состояние второго пострадавшего также оценивается как стабильное.

Кроме того, представитель Следственного комитета России Светлана Петренко заявила, что в результате атаки украинских беспилотников на Истру были разрушены пять жилых домов. Она сообщила, что три человека погибли, а также велись поиски пожилой женщины, которая, предположительно, находилась под завалами.

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