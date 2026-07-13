Израиль отложил шаг к признанию геноцида армян

В Израиле приостановили рассмотрение в парламенте законопроекта о признании геноцида армян в Османской империи, сообщает Jerusalem News Syndicate со ссылкой на израильского чиновника. 28 июня правительство одобрило официальное признание геноцида армян. После этого соответствующую резолюцию планировалось передать на рассмотрение парламента.

По данным JNS, решение было принято в сложный дипломатический период на фоне обострения ситуации в регионе после срыва режима прекращения огня с Ираном и продолжающихся атак в Персидском заливе. Кроме того, издание связывает решение с прошедшим на прошлой неделе в Турции саммитом НАТО, где Анкара призвала президента США Дональда Трампа обеспечить поставки американских истребителей F-35. Также отмечается, что в конце этой недели Кнессет уходит на летние каникулы и не будет проводить заседания до парламентских выборов, запланированных на 27 октября.

Ранее в Министерстве иностранных дел Азербайджана заявили, что правительство Израиля должно пересмотреть решение о признании геноцида армян 1915 года в Османской империи. В азербайджанском внешнеполитическом ведомстве отметили, что подобные шаги, по их мнению, препятствуют процессу примирения в регионе.