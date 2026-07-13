Львова-Белова упрекнула Киев в молчании о нуждающихся в помощи детях Львова-Белова: Украина не направляла России списков нуждающихся в помощи детей

Независимая международная комиссия по расследованию нарушений на Украине, а также посланник Совета Европы не взаимодействовали с Россией для передачи списка украинских детей, которым требуется помощь, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова на экспертном круглом столе «Миф о похищенных украинских детях: разоблачение западной пропаганды». Она добавила, что ни один запрос от этих структур не поступал. Трансляция мероприятия проходит на YouTube-канале Постоянного представительства РФ при ОБСЕ.

Так называемая независимая международная комиссия по расследованию нарушений на Украине не направила в мой адрес ни одного запроса и не передала ни одного списка детей, нуждающихся в помощи. Аналогично не поступало запросов от специального посланника Совета Европы, назначенного в феврале 2025 года, — отметила детский омбудсмен.

Ранее Львова-Белова заявила, что украинские дети сталкиваются с буллингом со стороны своих одноклассников в европейских школах. По ее словам, учителя допускают такое поведение в отношении ребят.

До этого Львова-Белова заявила, что любые бюрократические ошибки в отношении несовершеннолетних необходимо немедленно исправлять. Поводом для обращения послужила история 10-летней Арины Захаровой из Омска, в отношении которой судебные приставы Мытищ возбудили производство по взысканию долга постороннего лица.