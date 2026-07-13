Львова-Белова рассказала, как относятся к украинским детям в Европе Львова-Белова: украинские дети сталкиваются с травлей в европейских школах

Украинские дети сталкиваются с буллингом со стороны своих одноклассников в европейских школах, заявила уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова на экспертном круглом столе «Миф о похищенных украинских детях: разоблачение западной пропаганды». По ее словам, учителя допускают такое поведение в отношении ребят. Трансляция мероприятия проходит на YouTube-канале Постоянного представительства РФ при ОБСЕ.

Тревожны другие сообщения о нарушении прав детей, прибывших с Украины в Евросоюз. В частности, то, что они сталкиваются с буллингом со стороны местных школьников, которые порой усугубляются попустительством учителей, — заявила омбудсмен.

Она отметила, что из-за такого отношения многие дети отказываются ходить в местные школы. Вместо этого они продолжают онлайн-обучение на Украине. В некоторых странах соцслужбы следят за тем, чтобы дети продолжали ходить в школы, иначе у их родителей возникнут проблемы.

Ранее Львова-Белова пообщалась с президентом Международного комитета Красного Креста Мирьяной Сполярич. Они обсудили преступления Киева против детей.