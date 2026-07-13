Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
13 июля 2026 в 19:10

Вассерман оценил вероятность применения Киевом биооружия

Вассерман: Зеленский побоится применять биооружие

Анатолий Вассерман Анатолий Вассерман Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент Украины Владимир Зеленский не станет применять биологическое оружие, даже если у него будет такая возможность, выразил мнение в интервью NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Так он прокомментировал недавнее признание ЦРУ в существовании тайных лабораторий в республике.

У биологической войны есть один недостаток: развязывая ее, никто не может быть уверен, что он в ней не пострадает. И именно это — главная причина, по которой пока ее никто не начинает всерьез. Пакостить по мелочам могут — американцы, например, еще в советское время неоднократно забрасывали к нам всякую дрянь типа свиной чумы. Но они использовали возбудители лишь тех заболеваний, что легко локализуются, — чтобы до них самих не дошло, — сказал Вассерман.

Он добавил: Зеленский опасается, что и сам пострадает от последствий применения биооружия. Президенту Украины «есть разница, как умирать», уверен депутат.

Зарежут его подельники или отравит кто-то из друзей — все равно это гораздо легче, чем уйти на тот свет от какой-нибудь чумы, — подчеркнул собеседник.

Ранее Виктор Медведчук заявил, что при Зеленском в американских биолабораториях на Украине начали проводить опыты на людях. По словам политика, результаты экспериментов отправляли напрямую в США.

Власть
Россия
Украина
Анатолий Вассерман
Павел Воробьев
П. Воробьев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Галустян заявил, что в России скоро начнется «Битва дронов»
Украина может лишиться одного из своих лидеров
Снежные заносы, плотные облака и холод до −17: погода в Москве в ноябре
Минэнерго раскрыло детали переговоров России и Ирана по газу
Каллас не оставила идею ввести запрет на визы для россиян
«Ликвидируют подельники»: в ГД предрекли Зеленскому незавидную судьбу
Тело сорвавшегося с горы альпиниста эвакуировали из ущелья в КБР
В посольстве России раскрыли, как Британия помогает интернет-мошенникам
Силы ПВО уничтожили БПЛА, летевшие на Москву
Историк объяснил, как смерть Линдси Грэма изменит курс США в отношении РФ
Путин рассказал о самом опасном современном оружии
На Украине появился сериал про ЛГБТ-военных в ВСУ
Лантратова выступила с инициативой по борьбе с деструктивным контентом
Еще одна европейская страна присоединилась к программе финансирования Киева
Обозначена позиция нового верховного лидера Ирана по России
Вассерман оценил вероятность применения Киевом биооружия
В аэропорту Сочи введены ограничения на полеты
Израиль отложил шаг к признанию геноцида армян
Львова-Белова упрекнула Киев в молчании о нуждающихся в помощи детях
США впервые атаковали Иран новым морским супероружием
Дальше
Самое популярное
Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году
Семья и жизнь

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево
Общество

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево

Холестерин растет молча: 5 причин проверить сосуды уже сейчас. Ликбез врача
Здоровье/красота

Холестерин растет молча: 5 причин проверить сосуды уже сейчас. Ликбез врача

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.