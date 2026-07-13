Президент Украины Владимир Зеленский не станет применять биологическое оружие, даже если у него будет такая возможность, выразил мнение в интервью NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Так он прокомментировал недавнее признание ЦРУ в существовании тайных лабораторий в республике.

У биологической войны есть один недостаток: развязывая ее, никто не может быть уверен, что он в ней не пострадает. И именно это — главная причина, по которой пока ее никто не начинает всерьез. Пакостить по мелочам могут — американцы, например, еще в советское время неоднократно забрасывали к нам всякую дрянь типа свиной чумы. Но они использовали возбудители лишь тех заболеваний, что легко локализуются, — чтобы до них самих не дошло, — сказал Вассерман.

Он добавил: Зеленский опасается, что и сам пострадает от последствий применения биооружия. Президенту Украины «есть разница, как умирать», уверен депутат.

Зарежут его подельники или отравит кто-то из друзей — все равно это гораздо легче, чем уйти на тот свет от какой-нибудь чумы, — подчеркнул собеседник.

Ранее Виктор Медведчук заявил, что при Зеленском в американских биолабораториях на Украине начали проводить опыты на людях. По словам политика, результаты экспериментов отправляли напрямую в США.