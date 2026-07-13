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13 июля 2026 в 18:45

«Тегеран победил»: в Госдуме оценили ход конфликта США и Ирана

Вассерман: Иран уже победил в конфликте с США

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Иран можно считать победившей стороной в конфликте с США, сказал в интервью NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман. По его словам, Исламская Республика выстояла в конфликте с сильным противником, которого заставила пойти на переговоры.

Иран уже победил тем, что не просто не проиграл, а еще и заставил противника на эти самые переговоры пойти. Тегеран доказал свою способность нанести оппоненту неприемлемый ущерб, — сказал Вассерман.

Он отметил, что заодно с США в конфликте с Ираном пострадал и весь остальной мир. Однако американцы обычно называют это сопутствующими потерями и мало принимают во внимание, добавил эксперт.

Впервые за несколько десятилетий Штаты оказались вынуждены считаться со своим противником. Да, предстоит еще очень многое сделать, но это уже колоссальный стратегический успех Исламской Республики, — подчеркнул Вассерман.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил, что, несмотря на взаимные удары, США уже потерпели поражение в конфликте с Ираном. По его словам, президент США Дональд Трамп находится в безвыходном положении в преддверии выборов в конгресс.

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США
Анатолий Вассерман
Павел Воробьев
П. Воробьев
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