Три книги попали под запрет после проверки на российской границе

Три книги попали под запрет после проверки на российской границе Суд признал экстремистскими три книги на финском языке

Ленинградский областной суд признал экстремистскими материалами три книги на финском языке, которые были изъяты таможенниками у гражданина России при попытке ввоза в страну, сообщили в объединенной пресс-службе судов Ленинградской области. Экспертиза выявила в изданиях признаки реабилитации нацизма.

Решением суда признаны экстремистскими материалами и запрещенными к распространению на территории Российской Федерации три книги на иностранном языке (наименования приведены в переводе): «Вооруженные силы Финляндии. Прошлое и настоящее», 1959 года; «Мартти Туртола. Ристо Рюти. Жизнь за Отечество», 1994 года; «4 июня 1942 года», — говорится в сообщении.

Иск о признании книг экстремистскими подала Санкт-Петербургская таможня. Владелец изданий возражал против удовлетворения требований, однако суд постановил запретить распространение книг на территории России.

Ранее Петербургский городской суд признал экстремистской книгу «Две культуры» украинского писателя Олександра Боргардта и запретил ее распространение на территории России. Лингвистическая экспертиза выявила в произведении антироссийскую направленность.