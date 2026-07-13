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13 июля 2026 в 18:25

Три книги попали под запрет после проверки на российской границе

Суд признал экстремистскими три книги на финском языке

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Ленинградский областной суд признал экстремистскими материалами три книги на финском языке, которые были изъяты таможенниками у гражданина России при попытке ввоза в страну, сообщили в объединенной пресс-службе судов Ленинградской области. Экспертиза выявила в изданиях признаки реабилитации нацизма.

Решением суда признаны экстремистскими материалами и запрещенными к распространению на территории Российской Федерации три книги на иностранном языке (наименования приведены в переводе): «Вооруженные силы Финляндии. Прошлое и настоящее», 1959 года; «Мартти Туртола. Ристо Рюти. Жизнь за Отечество», 1994 года; «4 июня 1942 года», — говорится в сообщении.

Иск о признании книг экстремистскими подала Санкт-Петербургская таможня. Владелец изданий возражал против удовлетворения требований, однако суд постановил запретить распространение книг на территории России.

Ранее Петербургский городской суд признал экстремистской книгу «Две культуры» украинского писателя Олександра Боргардта и запретил ее распространение на территории России. Лингвистическая экспертиза выявила в произведении антироссийскую направленность.

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