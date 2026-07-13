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13 июля 2026 в 19:14

На Украине появился сериал про ЛГБТ-военных в ВСУ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Сериал о ЛГБТ-военнослужащих (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) в ВСУ запустили на украинской национальной образовательной платформе «Действие. Образование» министерства цифровой трансформации Украины, выяснило РИА Новости, изучив сайт. Он создан при финансовой поддержке посольства Нидерландов на Украине

Образовательный сериал о правах, вызовах и инклюзии ЛГБТ военных в вооруженных силах Украины для командиров, офицеров и рядовых, — говорится в описании сериала на сайте платформы

Ранее представитель МИД России Мария Захарова назвала Совет Европы клоунами после проведения им «Недели борьбы с языком ненависти». По ее словам, организация сосредоточилась на вопросах сексуальной ориентации и гендера, но проигнорировала проявления русофобии и антироссийские высказывания.

До этого Замоскворецкий суд Москвы приговорил топ-менеджера «Эксмо» Артема Вахляева к четырем годам лишения свободы условно. Кроме того, судебные органы постановили взыскать с осужденного более 2 млн рублей, которые были получены им преступным путем.

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