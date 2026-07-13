Львова-Белова раскрыла число пострадавших от ВСУ детей, которым помогли

Более 700 детей, раненных в результате обстрелов ВСУ, получили материальную помощь, сообщила уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова в ходе экспертного круглого стола на тему «Миф о похищенных украинских детях: разоблачение западной пропаганды», который транслировался в соцсети «ВКонтакте». По ее словам, президент России Владимир Путин одобрил программу единовременных выплат для детей, пострадавших из-за агрессии Киева.

В связи с продолжающимися обстрелами и растущим числом пострадавших президент России Владимир Путин поддержал инициативу по единовременной выплате детям, получившим увечья в результате агрессии Украины. В настоящий момент эту помощь получили уже более 700 детей, — сказала она.

В конце 2023 года Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 100 тыс. рублей семьям детей, получивших ранения в Донбассе, Новороссии либо на иных территориях РФ, расположенных вблизи зоны специальной военной операции. Выплата положена детям — гражданам России, постоянно проживающим на территории страны, при условии, что ранение было получено после 18 февраля 2022 года.

Также Львова-Белова заявила, что с 2014 года в ходе конфликта на Украине погибли 346 несовершеннолетних. По ее словам, всего за указанный период пострадали 1606 детей.