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13 июля 2026 в 18:42

Львова-Белова раскрыла число пострадавших от ВСУ детей, которым помогли

Львова-Белова: более 700 пострадавших от ударов ВСУ детей получили матпомощь

Мария Львова-Белова Мария Львова-Белова Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press
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Более 700 детей, раненных в результате обстрелов ВСУ, получили материальную помощь, сообщила уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова в ходе экспертного круглого стола на тему «Миф о похищенных украинских детях: разоблачение западной пропаганды», который транслировался в соцсети «ВКонтакте». По ее словам, президент России Владимир Путин одобрил программу единовременных выплат для детей, пострадавших из-за агрессии Киева.

В связи с продолжающимися обстрелами и растущим числом пострадавших президент России Владимир Путин поддержал инициативу по единовременной выплате детям, получившим увечья в результате агрессии Украины. В настоящий момент эту помощь получили уже более 700 детей, — сказала она.

В конце 2023 года Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 100 тыс. рублей семьям детей, получивших ранения в Донбассе, Новороссии либо на иных территориях РФ, расположенных вблизи зоны специальной военной операции. Выплата положена детям — гражданам России, постоянно проживающим на территории страны, при условии, что ранение было получено после 18 февраля 2022 года.

Также Львова-Белова заявила, что с 2014 года в ходе конфликта на Украине погибли 346 несовершеннолетних. По ее словам, всего за указанный период пострадали 1606 детей.

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