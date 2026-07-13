Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
13 июля 2026 в 18:40

Хинштейн раскрыл последствия нового удара ВСУ по курскому приграничью

Хинштейн: украинский дрон ранил 41-летнего мужчину в результате атаки на Рыльск

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Мужчина был ранен в результате атаки украинского беспилотника на город Рыльск в Курской области, написал глава региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. По его словам, жизни пострадавшего ничего не угрожает.

Вражеский дрон нанес удар по Рыльску. В результате пострадал 41-летний мужчина, — написал Хинштейн.

Хинштейн отметил, что ранения оказались незначительными. Врачи оказали пострадавшему помощь на месте. Пострадавший продолжит лечение амбулаторно.

Ранее украинский дрон ударил по пожарно-спасательной части в Энергодаре в Запорожской области. БПЛА повредил здание части, а также одну пожарную автоцистерну. Личный состав пожарных не получил ранений.

Кроме того, российские средства противовоздушной обороны сбили 926 беспилотников Вооруженных сил Украины самолетного типа за сутки. Войска также ликвидировали 12 управляемых авиабомб.

Регионы
Курская область
БПЛА
Александр Хинштейн
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Галустян заявил, что в России скоро начнется «Битва дронов»
Украина может лишиться одного из своих лидеров
Снежные заносы, плотные облака и холод до −17: погода в Москве в ноябре
Минэнерго раскрыло детали переговоров России и Ирана по газу
Каллас не оставила идею ввести запрет на визы для россиян
«Ликвидируют подельники»: в ГД предрекли Зеленскому незавидную судьбу
Тело сорвавшегося с горы альпиниста эвакуировали из ущелья в КБР
В посольстве России раскрыли, как Британия помогает интернет-мошенникам
Силы ПВО уничтожили БПЛА, летевшие на Москву
Историк объяснил, как смерть Линдси Грэма изменит курс США в отношении РФ
Путин рассказал о самом опасном современном оружии
На Украине появился сериал про ЛГБТ-военных в ВСУ
Лантратова выступила с инициативой по борьбе с деструктивным контентом
Еще одна европейская страна присоединилась к программе финансирования Киева
Обозначена позиция нового верховного лидера Ирана по России
Вассерман оценил вероятность применения Киевом биооружия
В аэропорту Сочи введены ограничения на полеты
Израиль отложил шаг к признанию геноцида армян
Львова-Белова упрекнула Киев в молчании о нуждающихся в помощи детях
США впервые атаковали Иран новым морским супероружием
Дальше
Самое популярное
Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году
Семья и жизнь

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево
Общество

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево

Холестерин растет молча: 5 причин проверить сосуды уже сейчас. Ликбез врача
Здоровье/красота

Холестерин растет молча: 5 причин проверить сосуды уже сейчас. Ликбез врача

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.