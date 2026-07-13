Хинштейн раскрыл последствия нового удара ВСУ по курскому приграничью Хинштейн: украинский дрон ранил 41-летнего мужчину в результате атаки на Рыльск

Мужчина был ранен в результате атаки украинского беспилотника на город Рыльск в Курской области, написал глава региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. По его словам, жизни пострадавшего ничего не угрожает.

Вражеский дрон нанес удар по Рыльску. В результате пострадал 41-летний мужчина, — написал Хинштейн.

Хинштейн отметил, что ранения оказались незначительными. Врачи оказали пострадавшему помощь на месте. Пострадавший продолжит лечение амбулаторно.

Ранее украинский дрон ударил по пожарно-спасательной части в Энергодаре в Запорожской области. БПЛА повредил здание части, а также одну пожарную автоцистерну. Личный состав пожарных не получил ранений.

Кроме того, российские средства противовоздушной обороны сбили 926 беспилотников Вооруженных сил Украины самолетного типа за сутки. Войска также ликвидировали 12 управляемых авиабомб.