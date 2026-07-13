Историк объяснил, как смерть Линдси Грэма изменит курс США в отношении РФ

Смерть американского сенатора-республиканца Линдси Грэма вряд ли кардинально изменит курс США в отношении РФ, выразил мнение историк спецслужб Валентин Мзареулов в разговоре с NEWS.ru. По его словам, в американском истеблишменте хватает русофобов.

Проблема в том, что русофобов во власти США много, они есть и в среде республиканцев, и в среде демократов. И какие бы ни были трения у этих партий по внутренней политике, в отношении давления на Россию они куда проще находят точки соприкосновения. Как мы видим по последним заявлениям со стороны официальных лиц США, эти группы только усиливают свое влияние на Дональда Трампа, — отметил Мзареулов.

Грэм действительно был врагом России, однако преувеличивать значение его фигуры не стоит, полагает историк. При этом эксперт напомнил, что сенатор лоббировал деятельность военных компаний — а значит, и войн, развязанных США по всему миру.

Здесь не так важно, конфликт это с Ираном или на Украине. Не важно, куда летят американские ракеты — главное, чтобы их покупало американское правительство. Так что в этом смысле его смерть вряд ли что-то кардинально изменит, — подчеркнул Мзареулов.

Ранее агентство Bloomberg написало, что Киев лишился связи с Белым домом из-за смерти Линдси Грэма. Для украинской власти, по мнению обозревателей, это стало большим ударом.