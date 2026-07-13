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13 июля 2026 в 13:17

В США заявили о смерти «заклинателя Трампа»

Bloomberg: Киев лишился связи с Белым домом из-за смерти сенатора Линдси Грэма

Линдси Грэм Линдси Грэм Фото: Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Со смертью американского сенатора-республиканца Линдси Грэма Украина лишилась «заклинателя» президента США Дональда Трампа, а соответственно и эффективной связи с Белым домом, сообщает агентство Bloomberg. В материале говорится, что для Киева это стало большим ударом.

Смерть сенатора Линдси Грэма оставила ключевых союзников США, как Украина, которая временами испытывала сложности в том, чтобы повлиять на администрацию [президента США Дональда] Трампа, без одного из своих наиболее эффективных каналов связи с Белым домом, — говорится в статье агентства.

Грэм посетил Украину 10 раз с 2022 года, а последний визит состоялся всего за несколько дней до смерти. Он был сторонником сохранения военной помощи Украине, несмотря на конфликты между Трампом и Зеленским.

Линдси Грэм скончался на 71 году жизни, а также являлся основным автором законопроекта об ужесточении санкций против России. Помимо этого, он поддерживал Израиль и был приверженцем войны США против Ирана.

Кроме того, ФБР подключилось к проверке после смерти Грэма. При этом у них не было доказательств неестественных причин смерти или другого злого умысла.

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