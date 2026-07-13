Галустян заявил, что в России скоро начнется «Битва дронов»

Президент РФ Владимир Путин и артист Михаил Галустян (слева) во время осмотра тематической выставки «Всё для победы!» в рамках форума Общероссийского народного фронта

Актер и телеведущий Михаил Галустян в ходе форума Народного фронта «Все для Победы!» рассказал президенту России Владимиру Путину о новом телешоу «Битва дронов», которое выйдет в эфир в ближайшее время. Путин пожелал успехов в реализации проекта, передает РИА Новости.

Шоу «Битва дронов», которые мы придумали, — это возможность раскрыть эту тему, сделать ее понятной, интересной и популярной. Планируем съемки проводить в самых красивых местах нашей с вами Родины. Участники СВО, студенты, блогеры, звезды будут соревноваться в одной команде. Это очень хорошая возможность проявить себя, показать свои навыки для всех желающих, — сказал актер.

Ранее Путин на форуме Народного фронта заявил, что Россия одерживает победы как в тылу, так и на передовой. Глава государства осмотрел выставку, пообщался с волонтерами и поблагодарил их за помощь пострадавшим от наводнения в Дагестане.

Также президент заявил, что страну ждет победа в специальной военной операции. По словам главы государства, это произойдет «безусловно».