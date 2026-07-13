«Добиваемся победы»: Путин раскрыл главную цель России

Россия одерживает победу как в тылу, так и на линии боевого соприкосновения, заявил президент Владимир Путин на форуме Народного фронта «Все для Победы!», где он осмотрел выставку и пообщался с волонтерами. Глава государства поблагодарил активистов движения за помощь пострадавшим от паводка в Дагестане, передает Telegram-канал Кремля.

Мы добиваемся победы везде: в тылу, в Дагестане, в Ингушетии, где угодно, в Чечне. И на линии боевого соприкосновения, — сказал президент.

Ранее Путин, прибыв в понедельник в Национальный центр «Россия» на форум Народного фронта «Все для Победы!», заявил, что страну ждет победа в зоне спецоперации. По словам главы государства, это случится «безусловно».

Также он отметил, что россияне через Общероссийский народный фронт перечислили на нужды СВО почти 70 млрд рублей. Глава государства подчеркнул, что эти средства поступили не из государственного бюджета, а были добровольно переданы гражданами.

Кроме того, президент вручил специальную награду «Все для Победы!» 19-летнему Шамилю Устарбекову из Каспийска, который спас более 20 человек во время наводнений в Дагестане. Глава государства лично передал юноше кубок за проявленный героизм.