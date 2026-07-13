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13 июля 2026 в 16:32

Путин вручил премию спасшему 23 человека в Дагестане юноше

Президент РФ Владимир Путин и лауреат специальной премии Общероссийского народного фронта «Все для победы!» Шамиль Устарбеков (награжден за спасение 23 человек при наводнении в Дагестане) Президент РФ Владимир Путин и лауреат специальной премии Общероссийского народного фронта «Все для победы!» Шамиль Устарбеков (награжден за спасение 23 человек при наводнении в Дагестане) Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
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Президент России Владимир Путин на форуме Народного фронта в Национальном центре «Россия» вручил специальную премию «Все для Победы!» 19-летнему Шамилю Устарбекову из Каспийска, спасшему во время паводков в Дагестане более 20 человек, передает пресс-служба Кремля. Глава государства лично вручил юноше кубок за героический поступок.

Шамиль спас из воды 23 человека, после чего пропал. Родственники разыскивали его по всему Дагестану трое суток и обнаружили в Махачкале, в 18 километрах от родного дома. Юноша едва помнил события тех дней и пояснил лишь то, что двигался туда, где люди нуждались в помощи.

Ранее оперативные службы сообщили, что масштабный паводок в Дагестане вынудил эвакуировать более сотни человек, а 60 населенных пунктов оказались отрезанными от внешнего мира из-за разрушенных дорог. Наиболее сложная обстановка сложилась в Гергебильском районе, где был объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Кроме того, в пресс-службе МЧС России сообщили, что общая сумма выплат пострадавшим от сильного наводнения в Дагестане и Чечне превысила 2,7 млрд рублей. Эта информация прозвучала на заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в двух республиках.

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